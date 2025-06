Avellino Basket nasce il nuovo ciclo | Passo dopo passo verso grandi obiettivi

Avellino Basket inaugura un nuovo capitolo ricco di speranze e sfide. Con l'annuncio del coach Maurizio Buscaglia alla guida delle stagioni 2025/2026 e 2026/2027, il club biancoverde si prepara a scrivere una storia fatta di passione, strategia e crescita. Un progetto ambizioso che mira non solo a raggiungere grandi obiettivi, ma a consolidare una squadra forte e unita, passo dopo passo verso il successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Si apre ufficialmente il nuovo capitolo dell' Avellino Basket. Questo pomeriggio, nella sala stampa del PalaDelMauro, è stato presentato coach Maurizio Buscaglia, scelto per guidare il club biancoverde nelle stagioni 20252026 e 20262027. Al suo fianco, il presidente Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola, volti di un progetto ambizioso che punta sulla continuitĂ e sulla costruzione consapevole. Il presidente Lombardi ha fatto gli onori di casa, lasciandosi andare a parole cariche di emozione e significato: "Sono sinceramente emozionato nel vedervi qua.

