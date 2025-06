Avanti un altro | stasera su Canale 5 il quarto speciale del game-show

Stasera su Canale 5, preparatevi a ridere e divertirvi con il quarto speciale di "Avanti un altro!", il game show più amato del prime-time italiano. Condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, questa serata promette sorprese, gag irresistibili e momenti di pura allegria. Non mancate all’appuntamento: la sfida tra i concorrenti e le battute di Bonolis sono un must imperdibile per gli amanti dello spettacolo!

Oggi, giovedì 12 giugno, quarto appuntamento in prime-time su Canale 5 con Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti.

