Autovelox solo quelli censiti possono funzionare Salvini mette all’angolo i sindaci

In Italia, solo gli autovelox censiti potranno funzionare, un passo deciso verso una gestione più trasparente e responsabile della sicurezza stradale. Con l’emendamento della Lega al decreto Infrastrutture, Salvini mette i sindaci di fronte alle proprie responsabilità, puntando a un censimento completo dei dispositivi. Un messaggio forte: le telecamere devono servire alla tutela, non alla semplice raccolta di entrate. Mentre alcuni amministratori resistono, la sfida si intensifica.

Roma, 12 giugno 2025 – Gli autovelox non censiti “non potranno entrare in funzione”. Lo stabilisce un emendamento della Lega al decreto Infrastrutture. Il messaggio del ministro Matteo Salvini ai sindaci è chiaro (da anni): gli occhi elettronici non possono servire a fare cassa. Il responsabile dei Trasporti vuole censire i velox di tutta Italia. Ha chiesto i dati alle amministrazioni, ma in molti hanno fatto orecchie da mercante. Mentre proprio oggi sono entrate in vigore le nuove regole stabilite dal decreto dell'aprile 2024, quello che vuole eliminare le macchinette che fanno cassa. Quanti sono gli autovelox in Italia?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net