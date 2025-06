Autovelox da oggi in vigore le nuove regole Positive novità per gli automobilisti

Oggi segnano un nuovo capitolo nella sicurezza stradale con l'entrata in vigore delle nuove regole sugli autovelox, pensate per garantire maggiore trasparenza e prevenire abusi. La Federconsumatori celebra queste novità introdotte dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che promettono maggiore tutela agli automobilisti. Tuttavia, resta ancora da colmare un vuoto importante: l'omologazione dei dispositivi. Ma quali sono nel dettaglio queste innovazioni?

