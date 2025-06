Autovelox | da oggi in vigore le nuove regole Ecco le novità positive per gli automobilisti secondo Federconsumatori

Da oggi, gli automobilisti possono contare su nuove regole più chiare e trasparenti per l’autovelox, grazie alle recenti disposizioni del Decreto Ministeriale di aprile 2024. Federconsumatori evidenzia come queste novità rappresentino un passo importante per tutelare i diritti dei cittadini e prevenire abusi ingiustificati. Tuttavia, resta ancora da definire un aspetto cruciale: l’omologazione degli strumenti. Un ulteriore passo avanti è dunque imminente per garantire maggiore sicurezza e legalità sulle nostre strade.

Entrano in vigore oggi le nuove regole per rendere più trasparente l' installazione degli autovelox ed evitare abusi. Lo ricorda in una nota la Federconsumatori sottolineando che tali novità sono state introdotte dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aprile 2024. «Manca, però, ancora all'appello una disposizione che regoli in maniera chiara e univoca l'omologazione.

