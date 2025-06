Autostrada A1 | due incidenti nella notte Morto camionista a Chiusi

La notte sull’autostrada A1 è stata segnata da due drammatici incidenti che hanno colpito il tratto toscano, culminando con la tragica perdita di un camionista a Chiusi. La strada, spesso teatro di eventi imprevisti, richiede attenzione costante. Scopriamo insieme i dettagli di questa triste vicenda e le misure adottate per garantire maggiore sicurezza.

Due incidenti si sono verificati nella notte fra l'11 e il 12 giugno 2025 nel tratto toscano dell'autostrada A1 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: due incidenti nella notte. Morto camionista a Chiusi

In questa notizia si parla di: autostrada - incidenti - notte - morto

Guida per dieci chilometri contromano in autostrada: incidenti e feriti – VIDEO - Una folle corsa in autostrada: un uomo di 34 anni peruviano ha guidato contromano per 10 chilometri sulla Shin-Meishin Expressway in Giappone, causando un incidente con quattro veicoli e ferendo leggermente alcuni coinvolti.

Si chiamava Giovanni Cardone e aveva 27 anni il giovane di Torre del Greco morto ieri sul raccordo autostradale tra l’A1 e l’A3, tra #Ponticelli e San Giorgio a Cremano. Il ragazzo viaggiava in moto questa notte quando si sarebbe trovato davanti un pedone c Vai su Facebook

Notte d’inferno in autostrada, due maxi incidenti sulla A1. Morto un camionista; Tragico tamponamento nella notte sull’Autosole, è morto l’autista di un mezzo pesante; Giovanni Cardone muore a 27 anni: vittima di incidente in moto per scansare pedone in autostrada.

Notte d’inferno in autostrada, due maxi incidenti sulla A1. Morto un camionista Lo riporta lanazione.it: Chiusi per ore due tratti dell’AutoSole, fra Valdichiana e Chiusi verso Roma e tra Fabro e Chiusi verso Firenze ...