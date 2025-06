Autostrada A1 | chiusa per cinque notti la stazione di Impruneta

Se pianificate un viaggio lungo l’Autostrada A1, tenete presente che la stazione di Impruneta sarà chiusa per cinque notti, causando possibili disagi. Per chi viaggia con veicoli leggeri, ci sono alternative: uscire a Firenze Sud o utilizzare il parcheggio “Villa Costanza”. Rimanere aggiornati è fondamentale per evitare inconvenienti e arrivare puntuali alla vostra destinazione.

In alternativa, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Firenze sud o potranno utilizzare l'area di parcheggio "Villa Costanza"

