Auto incendiate nella notte | il video

Nella quiete della notte, Sesto e Cesano Boscone sono stati teatro di misteriosi incendi che hanno devastato diverse auto. Le fiamme, apparse improvvise e violente, hanno lasciato dietro di sé veicoli completamente distrutti, alimentando sospetti e preoccupazioni tra i residenti. Polizia e carabinieri stanno indagando su ogni possibile pista, cercando di fare luce su un fenomeno inquietante che scuote la tranquillità della comunità .

Misteriosi roghi di vetture divorate dalle fiamme a Sesto e Cesano Boscon. Diversi i mezzi andati distrutti. Sulle cause dei due incendi non si esclude alcuna pista e per questo indagano Polizia di stato e carabinieri.

Cerveteri, rubano auto e alcolici: furti in serie nella notte - A Cerveteri, nella notte del 13 maggio 2025, i carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato due uomini per furti in serie, tra cui auto e alcolici.

SICUREZZA, DUE AUTO POLIZIA LOCALE INCENDIATE A COLICO (LC), ZOFFILI (LEGA): “GESTO GRAVISSIMO, PRESENTERÒ A MINISTRO INTERNO ANCHE SU SPACCIO NEI BOSCHI” (AGENPARL) - Roma, 8 giu - “Condanno con fermezza l’episodi Vai su X

Nella notte tra il 7 e l’8 giugno due veicoli della Polizia Locale di Colico sono stati distrutti da un incendio doloso. L’Amministrazione comunale e la Lega condannano con forza l’atto vandalico, esprimendo piena solidarietà agli agenti e fiducia nel lavoro delle Vai su Facebook

