Auto in fiamme per minacciare l’ex boss della prostituzione a Prato | 6 arresti

Un inquietante episodio scuote Prato, dove un incendio doloso e una bara con foto sono stati usati come minacce contro l’ex boss della prostituzione. Sei persone sono state arrestate, altre denunciate, mentre le indagini della procura continuano a svelare un clima di tensione e vendetta. Un caso che mette in luce le ombre di un territorio segnato da lotte e segreti nascosti.

PRATO – Auto in fiamme per minacciare l’ex boss della prostituzione a Prato. E una bara con tanto di foto collocata davanti al residence dove risiedeva. Sono questi i fatti che hanno portato all’arresto di sei persone e alla denuncia di altri soggetti, al termine delle indagini coordinate dalla procura di Prato. A distanza di otto mesi dal danneggiamento con un incendio di natura dolosa della Hyundai del titolare di una pelletteria di Campi Bisenzio, Hui Chen, avvenuto alle 23,30 dell’1 ottobre scorso in viale della Repubblica 8 a Prato, e dalla grave intimidazione consistita nell’accompagnare il fatto con la collocazione, di fronte all’ingresso della struttura alberghiera Wall Art Apartmenthotel sove la vittima soggiornava, di una bara di legno con la foto del proprietario del mezzo apposta sulla cornice il giudice per le indagini Ppeliminari di Prato ha emesso sei ordinanze di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

