Auto ibrida si incendia in A27 intervengono i vigili del fuoco

Un episodio che mette in evidenza i rischi legati alle auto ibride: oggi, alle 14.45, un'auto si è incendiata sull'A27 a Vittorio Veneto, vicino al km 54. Fortunatamente, l’automobilista è riuscito ad accostare e mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti. Un ricordo importante sulla necessità di attenzione e cautela nella guida di veicoli innovativi.

Allarme alle ore 14.45 di oggi, 12 giugno, a Vittorio Veneto. I vigili del fuoco sono interventi lungo l'autostrada A27 all'altezza del km 54 direzione Belluno per l'incendio di un'autovettura ibrida. L'automobilista è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo in tempo. L'intervento dei vigili.

