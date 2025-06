Auto distrutte dalle fiamme a Castiglion Fiorentino

Un incendio improvviso ha devastato due auto a Castiglion Fiorentino, scatenando timori tra i residenti di via Trento. Le fiamme, divampate ieri sera dopo le 22, si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche un’abitazione vicina non abitata. Questo spiacevole episodio solleva ancora dubbi sulle cause e sulla sicurezza della zona, lasciando la comunità in uno stato di allerta e preoccupazione.

Due auto parcheggiate in via Trento a Castiglion Fiorentino, sono state divorate dalle fiamme che si sono sprigionate ieri sera dopo le 22. Il fuoco ha preso forza e ha raggiunto anche la casa accanto che per fortuna è risultata non abitata. L'episodio ha destato paura tra i residenti della zona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Auto distrutte dalle fiamme a Castiglion Fiorentino

In questa notizia si parla di: auto - fiamme - castiglion - fiorentino

L’auto in fiamme, lei muore carbonizzata: orrore in Italia, poi si scopre la terribile verità - La donna di 41 anni, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato all’interno di un’auto in fiamme, ha scosso la comunità locale.

AUTO A FUOCO due auto a fuoco a Castiglion Fiorentino, in zona Trento. Le fiamme si sono sviluppate alle 22 circa. Sarebbe coinvolte due auto, paura per le altre vetture vicine. Sul posto molto curiosi. In aggiornamento Vai su Facebook

Auto distrutte dalle fiamme a Castiglion Fiorentino; Due auto in fiamme a Porta Romana nella notte, intervento dei vigili del fuoco: ancora ignote le cause del rogo; Due auto in fiamme nella notte a Castiglion Fiorentino.

Due auto in fiamme a Porta Romana nella notte, intervento dei vigili del fuoco: ancora ignote le cause del rogo Da corrierediarezzo.it: Due auto in fiamme nella notte a Castiglion Fiorentino, per la precisione nella zona di Porta Romana, lungo via Trento, la strada che scorre sotto il centro storico e più avanti scende verso la Val di ...