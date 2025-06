Auto abbandonate e senza assicurazione | posteggio ripulito

Auto abbandonate e senza assicurazione disturbano il decoro e la sicurezza del parcheggio di Cornigliano. La polizia locale di Genova, rispondendo alla segnalazione di un cittadino, ha prontamente intervenuto per ripulire e bonificare l’area di via Bagnara, restituendo ai cittadini uno spazio più sicuro e ordinato. Questo intervento dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa migliorare la qualità dei nostri spazi pubblici.

La polizia locale di Genova, dopo la segnalazione di un cittadino sulla presenza di veicoli abbandonati e sporcizia, è intervenuta per risolvere la situazione del posteggio di via Bagnara, a Cornigliano. Un parcheggio pubblico gratuito con circa 40 stalli riservati alle autovetture.

