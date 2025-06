Augusto Pennacchi portava il casco nell'incidente mortale legale della famiglia | Impatto troppo violento

Un tragico incidente scuote la comunità: Augusto Pennacchi, vittima di un impatto devastante, portava il casco nel momento fatale. La ricostruzione legale, riportata da Fanpage.it, svela dettagli inquietanti sulla dinamica dell’incidente, sollevando interrogativi sulla prudenza e le cause che hanno portato a questa tragedia. Ma cosa si nasconde dietro questa fatalità? Continua a leggere per scoprire tutti gli aspetti di questa drammatica vicenda.

A Fanpage.it il legale della famiglia Pennacchi ricostruisce la possibile dinamica dell'incidente stradale: "Augusto Pennacchi viaggiava sulla sua corsia quando è stato colpito dal ventisettenne alla guida dello scooter, forse dopo un sorpasso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

