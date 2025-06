Attraversa la strada a Biassono in bicicletta e viene investita da un'auto | 14enne ricoverata

Un tragico incidente a Biassono scuote la comunità: una ragazza di 14 anni, investita mentre attraversava in bicicletta, ha riportato ferite serie e si trova ricoverata in condizioni di emergenza. La sua vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole della strada, soprattutto per i più giovani. Per scoprire tutti i dettagli e le iniziative di sicurezza, continua a leggere.

Una 14enne è stata investita mentre attraversava la strada a Biassono (Monza) nella tarda mattinata del 12 giugno. Soccorsa con la massima urgenza, è stata ricoverata in codice giallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

