Attore pioniere del Villaggio dei pescatori | Jacques Sernas e il suo legame con Fregene

Fregene, con le sue spiagge e il suo spirito autentico, ha visto nascere molte storie di passione e comunità. Tra queste, spicca quella di Jacques Sernas, attore pioniero del Villaggio dei Pescatori, che negli anni '40 e '50 trascorreva le sue estati tra quelle baracche iniziali. La sua passione per il mare e il territorio ha contribuito a forgiare un quartiere che ancora oggi racconta il suo legame speciale con Fregene.

Fiumicino, 12 giugno 2025 – Era l'estate del 1948 e lui si recava lì, nelle giornate di riposo, per trascorrere una giornata al mare, tra quelle che erano solo delle baracche, ma sono diventate poi un vero quartiere: Jacques Sernas, l'attore lituano che amava Fregene e ha contribuito alla n ascita del Villaggio dei Pescatori diventandone uno dei "pionieri " Nato appunto, tra gli anni '40 e 50? il Villaggio era un insediamento spontaneo sviluppatosi dalla necessità alloggi per i pescatori che si erano trasferiti in zona. Originariamente, questi alloggi erano semplici strutture provvisorie, ma con il tempo si sono consolidate e sono lì ancora oggi.