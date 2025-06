Attivisti italiani bloccati al Cairo la denuncia della portavoce di Global March to Gaza

Attivisti italiani bloccati al Cairo: una vicenda che scuote l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e solidarietà internazionale. Studentidella scuola Holden di Torino, fermati al loro arrivo all’aeroporto egiziano, avrebbero dovuto partecipare alla Global March to Gaza, un gesto di sostegno alla causa palestinese. Antonietta Chiodo, portavoce italiana dell’iniziativa, denuncia con forza la deportazione di tutti i marcianti dall’Italia, lasciando aperta una finestra sul recente escalofrante scenario geopolitico.

Sono studenti della scuola Holden di Torino i due attivisti pro-Pal fermati dalle autorità egiziane al loro arrivo all’aeroporto del Cairo. Volevano partecipare alla Global march to Gaza, che dall’Egitto intende arrivare al valico di Rafah. “Tutti i marcianti dall’Italia sono stati deportati”, denuncia in un videomessaggio Antonietta Chiodo, portavoce italiana della Global March to Gaza. “Stiamo seguendo minuto per minuto con la nostra Ambasciata e il nostro Consolato la situazione”, ha assicurato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attivisti italiani bloccati al Cairo, la denuncia della portavoce di Global March to Gaza

Al via la Global march per Gaza dalla Tunisia - Oggi, dalla Tunisia, prende il via la Global March per Gaza: una carovana di 300 auto provenienti da diverse città tunisino, diretta al valico di Rafah, simbolo di solidarietà e appello internazionale per la pace.

Centinaia di attivisti in partenza da Amsterdam per la #GlobalMarchToGaza

Migliaia di attivisti, medici, artisti e cittadini provenienti da 54 Paesi si incontreranno domani 12 giugno al Cairo e marceranno per 50 chilometri, fino al valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza. L'obiettivo della Global March to Gaza è rompere pacifica

Global march to Gaza. L'Egitto non autorizza, arrestati 200 attivisti proPal. Tajani: "Seguiamo la situazione degli italiani" Come scrive huffingtonpost.it: Il convoglio internazionale è partito da Tunisi e viaggia attraverso il Nord Africa con l'obiettivo di forzare il blocco israeliano di Gaza.