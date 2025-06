Attivisti bloccati al Cairo presidio pro Pal a Torino | Questo è solo l’inizio

In un clima di crescente tensione, i giovani attivisti italiani si trovano bloccati al Cairo in un’azione che promette di essere solo l’inizio di una mobilitazione più vasta. Protagonisti di un coraggio fuori dal comune, affrontano ostacoli e ingiustizie per difendere i loro ideali, dimostrando che la solidarietà internazionale può fare la differenza. La loro storia è un appello alla coscienza globale: questa battaglia non si ferma qui.

“Siamo i ragazzi di ‘ Piazza Palestina ‘, due di noi sono partiti per prendere un treno alle 9 di sera da Milano. Uno è stato bloccato a Milano, l’altro è riuscito a prendere l’aereo e arrivare al Cairo e incontrare un’altra ragazza. Al Cairo sono stati bloccati, sono stati loro tolti i documenti, sono stati tenuti senza acqua nè cibo, e non si capiva perché fossero trattenuti. Alla fine il ragazzo è uscito con il console italiano, mentre la ragazza deve essere rimpatriata rimpatriata e adesso dovrebbe essere a Istanbul. Dovrebbe tornare domani. Il ragazzo rimasto al Cairo chiede di partecipare alla marcia, e la ragazza che sta tornando, sta già organizzando per riuscire a fare il più possibile da qua. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attivisti bloccati al Cairo, presidio pro Pal a Torino: “Questo è solo l’inizio”

