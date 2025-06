Attesa per il voto all’europarlamento appello per lo stop dei giocattoli tossici

Mentre l’attesa per il voto all’Europarlamento si fa più intensa, cresce anche la preoccupazione per la sicurezza dei nostri bambini. Un appello accorato chiede di fermare la diffusione di giocattoli tossici, spesso apparentemente innocui ma potenzialmente dannosi. È ora di agire per proteggere le future generazioni e garantire giochi sicuri e senza rischi. La tutela dei più piccoli dipende anche da noi: la loro salute merita attenzione e responsabilità.

In apparenza sono oggetti colorati, innocui, strumenti di fantasia e di crescita. Ma dietro molti giocattoli che finiscono ogni giorno nelle mani dei bambini si nasconde una minaccia invisibile: l'esposizione

