Atterrati nella notte a Villafranca da Gaza due bimbi palestinesi presi in cura all' ospedale di Borgo Trento

Nella notte, l’arrivo dei quattro bambini palestinesi all’ospedale di Borgo Trento a Villafranca rappresenta una luce di speranza in un contesto segnato dal conflitto. Tra le lacrime di dolore e la forza della speranza, queste piccole vittime trovano un porto sicuro dove ricevere cure avanzate e umanità senza frontiere. Un gesto di solidarietà che dimostra come la cura e la compassione possano unire mondi lontani, portando un messaggio di pace e rinascita.

Sono atterrati ieri sera (mercoledì, ndr) intorno alle 23.30 all'ospedale militare di Villafranca -Verona i quattro bambini palestinesi, tra due e otto anni, feriti e bisognosi di cure mediche avanzate e multidisciplinari, presi in carico dal sistema sanitario del Veneto per essere assistiti.

