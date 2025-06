Attacco Roma dal rebus Dovbyk all’idea Scamacca | parola a Gasperini

La prossima stagione della Roma si presenta come un’incognita avvolta nel rebus, ma ciò che emerge è un club determinato a scrivere un nuovo capitolo. La scelta di Gasperini, forte e deciso, e il ritorno di Ranieri, concentrato sulla squadra, sono segnali chiari di una società pronta a cambiare rotta. La domanda resta: quale Roma vedremo in campo? Una cosa è certa: i tifosi possono aspettarsi sorprese e rinascita.

Che Roma sarà quella che affronterà la prossima stagione è ancora un mistero, ma ciò che il popolo giallorosso ha potuto constatare in queste ultime due settimane è una società pronta a non commettere gli stessi errori dell’anno scorso, un Gasperini forte e che ha scelto la capitale a discapito di altre opportunità ed un Ranieri che ha detto no alla Nazionale per concentrarsi esclusivamente sul suo nuovo ruolo di consigliere dei Friedkin. Segnali di come a Trigoria si vogliano fare le cose per bene, ed ora tocca ad un mercato che comincia a tessere la sua tela. O’Riley e Ratiu due nomi sul taccuino, ma occhio anche ad un attacco che può cambiare pelle. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Attacco Roma, dal rebus Dovbyk all’idea Scamacca: parola a Gasperini

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - attacco - rebus

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Non solo Lucca, la Roma segue anche Krstovic del Lecce Ecco il prezzo del centravanti montenegrino #ASRoma #RomanewsEU Vai su Facebook

Roma, servono esterni e bomber per Gasperini; Ghisolfi punta gli occhi su Lucumi. Rebus Paredes; Roma, Gasperini e il rebus Dybala (e non solo).

Roma, doppio regalo per Gasperini: Krstovic e sorpresa Abraham, rebus Dovbyk Si legge su fantamaster.it: Primi possibili regali per Gasperini e la Roma: idea Krstovic, sorpresa Abraham e rebus Dovbyk ...