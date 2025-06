atp stoccarda 2025 esordio vincente per zverev engels approda ai quarti

L’ATP di Stoccarda 2025 si anima di emozioni e sorprese, con grandi protagonisti che scrivono pagine entusiasmanti di questa edizione. Alexander Zverev, favorito del seeding, apre con un successo convincente, mentre il giovane Justin Engels, wild card nato nel 2007, continua a stupire, raggiungendo i quarti di finale in un crescendo di splendide vittorie. La competizione si infiamma, promettendo ancora molte emozioni e colpi di scena.

Il torneo ATP di Stoccarda completa l'allineamento del tabellone ai quarti di finale con la disputa degli ultimi quattro incontri degli ottavi. Debutto vincente per Alexander Zverev, primo favorito del seeding. Continua a stupire il giovane tedesco Justin Engels che approda ai quarti. La wild card Justin Engels continua la sua favola ed approda ai quarti di finale. Il giocatore tedesco, classe 2007, regola 6-4 6-4, in un'ora e diciassette minuti, l'americano Alex Michelsen, testa di serie numero 7. Il numero 281 del ranking decide il match a suo favore con un break per set, entrambi realizzati nel terzo game delle due frazioni di gioco.