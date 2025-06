ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 | esordi vincenti per Medvedev e Humbert

I giorni a ‘s-Hertogenbosch sono stati caratterizzati da sorprese e imprevisti, con ritiri che hanno aperto nuove opportunità ai giovani talenti. Tra questi, Vincent e Medvedev hanno fatto il loro debutto vincente, dimostrando che nel tennis nulla è scritto e che ogni partita può riservare emozioni inaspettate. L’atmosfera vibrante di questa edizione rende il torneo ancora più affascinante, lasciando tutti con l’attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime sfide.

Sono giorni un po’ particolari, quelli che vanno in scena a ‘s-Hertogenbosch. Il torneo olandese, nella sua versione ATP 250, si allinea ai quarti di finale, ma tutto accade in maniera non proprio come da previsione. Ci si arriva, infatti, con due ritiri: uno del polacco Hubert Hurkacz, che manda l’estone Mark Lajal avanti in virtù di problemi alla schiena già riscontrati durante il match con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, l’altro di Otto Virtanen. Drammatico il suo infortunio verso la conclusione del match con l’argentino Tomas Martin Etcheverry due giorni fa, ed ha fatto il giro del mondo il video. 🔗 Leggi su Oasport.it