Atp Queen' s Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini annunciano il forfait | l' obiettivo è Wimbledon

L’ATP Queen’s si apre con una notizia sorprendente: Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini hanno annunciato il forfait, lasciando il campo libero ai rivali. Il toscano ha scelto di riprendersi dall’infortunio all’adduttore sinistro, che lo aveva fermato alla semifinale del Roland Garros. La loro assenza rappresenta un ostacolo, ma la sfida rimane viva: l’obiettivo è riconquistare il numero 1 a Wimbledon. Resta da scoprire come questa scelta influenzerà il cammino del torneo.

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini non giocheranno il torneo del Queen's in programma da lunedì 16 a domenica 22 giugno. Il toscano ha deciso di dare forfait a causa delle conseguenze dell'infortunio, una lesione di primo grado dell'adduttore sinistro, riportata dopo la semifinale del Roland.

