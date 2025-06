Atletico Ascoli | il settore giovanile come pilastro del calcio giovanile italiano

L’Atletico Ascoli ha da sempre puntato sul settore giovanile, riconoscendone il ruolo fondamentale nel calcio italiano. Dalla sua nascita, con l’acquisizione della Scuola Calcio ‘Piccoli Diabolici’, si è consolidato come un vero e proprio laboratorio di talenti ascolani. Nel tempo, il settore giovanile si è evoluto in un ambiente quasi professionistico, selezionando i giovani più promettenti e formando futuri campioni pronti a lasciare il segno nel panorama calcistico nazionale.

L’Atletico Ascoli ha da sempre puntato molto sul settore giovanile. Sin dalla sua fondazione quando acquisì i ragazzi della Scuola Calcio ‘Piccoli Diabolici’ diventata un punto di riferimento per i giovani calciatori di tutta la città, la compagine del patron Graziano Giordani ha puntato molto sui giovani ascolani. Negli anni il settore giovanile dell’Atletico Ascoli così è diventato quasi professionistico con ragazzi sempre più selezionati e pronti per avviarsi alla carriera di calciatore. Un serbatoio che sta diventando sempre più importante e fondamentale anche per ottenere i contributi federali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it