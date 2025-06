Atletica oggi Diamond League Oslo 2025 | orari tv programma streaming azzurri in gara

Preparati a vivere un'emozionante serata di atletica internazionale: oggi, giovedì 12 giugno, la Diamond League approda a Oslo, regalandoci un appuntamento imperdibile con le migliori stelle del circuito. Dalle ore 19.15, atleti di fama mondiale come Armand Duplantis si sfideranno in una cornice di altissimo livello tecnico e spettacolare. Scopri gli orari, il programma, lo streaming e i nostri azzurri in gara per non perdere nemmeno un istante di questa serata da ricordare.

Oggi giovedì 12 giugno (a partire dalle ore 19.15) va in scena la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo il Golden Gala si resta in Europa per il tradizionale appuntamento di Oslo (Norvegia), teatro di una serata di indubbio spessore tecnico e altamente spettacolare vista la caratura dei tanti big che saranno impegnati in terra scandinava, a cominciare dallo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale di salto con l’asta. LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A OSLO DALLE 19.15 Saranno impegnati quattro italiani: Zaynab Dosso farà il proprio debutto stagionale all’aperto, correndo i 100 metri dopo un inverno in cui ha conquistato l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali Indoor sui 60 metri; Filippo Tortu tornerà sui 200 metri dopo il 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi, Diamond League Oslo 2025: orari, tv, programma, streaming, azzurri in gara

Atletica: Diamond League Oslo e Stoccolma Oslo: domani dalle 20:00 alle 22:00 in diretta su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max Stoccolma: domenica dalle 18:00 alle 20:00 in diretta su Rai Sport e Sky Sport Max Vai su X

A Oslo il debutto di Zaynab Dosso, quattro italiani in Diamond League Vai su Facebook

