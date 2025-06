Atalanta da Paixao a Zhegrova fino al giovane Daghim | tante idee per l’attacco

L’Atalanta si prepara a sorprenderci ancora una volta con idee innovative per rinforzare l’attacco: da Paixao a Zhegrova, passando per il giovane Daghim, il club bergamasco punta a valorizzare giovani talenti europei. Mentre gli approcci sono ancora in fase embrionale, le strategie per rafforzare la rosa prenderanno forma a partire da luglio, aprendo nuove prospettive per un futuro sempre più competitivo.

Bergamo – L' Atalanta sta monitorando una serie di giovani talenti del panorama europeo in vista del mercato. Ancora nessuna trattativa, solo primi approcci, primi sondaggi. Gli affari veri si faranno da luglio. Un nome che la dirigenza nerazzurra monitora da mesi è quello del 25enne brasiliano Igor Paixao, cresciuto nel Curitiba, da tre anni al Feyenoord, dove nell'ultima Eredivisie è esploso con 16 gol e 14 assist in 34 partite. È un esterno offensivo che può giocare da seconda punta, tecnico e veloce: lo cerca anche il Napoli, oltre ai soliti club inglesi. Il Feyenoord lo valuta intorno ai 30 milioni.

