Atalanta a caccia degli eredi di Lookman e Retegui o Scamacca | occhi su Paixao e Daghim

L'Atalanta è in fermento: con Lookman, Retegui e Scamacca nel mirino, il club bergamasco esplora alternative come Paixao e Daghim, puntando a rafforzare il reparto offensivo e mantenere alta la competitività. La caccia ai talenti si fa serrata, ma i nerazzurri sono determinati a trovare la quadratura del cerchio per non perdere smalto in questa fase cruciale della stagione.

