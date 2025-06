Aston Martin Valkyrie LM l’esperienza Le Mans per soli dieci fortunati clienti – FOTO

Scopri l'esclusiva Aston Martin Valkyrie LM, un capolavoro che incarna la pura essenza dell'agonismo e dell'ingegneria d'avanguardia. Riservata a soli dieci fortunati clienti, questa hypercar rappresenta il ritorno ufficiale di Aston Martin nelle competizioni di altissimo livello, offrendo un'esperienza unica e irripetibile. La Valkyrie LM non è una semplice replica, ma un vero e proprio simbolo di eccellenza su quattro ruote, pronta a conquistare le strade e le piste più prestigiose del mondo.

‹ › 1 7 aston martin valkyrie lm. ‹ › 2 7 aston martin valkyrie lm. ‹ › 3 7 aston martin valkyrie lm. ‹ › 4 7 aston martin valkyrie lm. ‹ › 5 7 aston martin valkyrie lm. ‹ › 6 7 aston martin valkyrie lm. ‹ › 7 7 aston martin valkyrie lm. Con il ritorno ufficiale di Aston Martin nella categoria hypercar del WEC e dell’ IMSA, arriva anche la più esclusiva delle derivazioni su quattro ruote: la Valkyrie LM. Non una replica, bensì una vera sorella della vettura da competizione, destinata a soli dieci fortunati clienti nel mondo. Spinta dallo stesso propulsore Cosword V12 aspirato da 6.5 litri e 697 CV che si esibirà sul circuito della Sarthe, la LM, adotta telaio monoscocca in carbonio, sospensioni da corsa e pneumatici Pirelli sviluppati ad hoc (la vdrsione da gara per regolamento monta Michelin). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aston Martin Valkyrie LM, l’esperienza Le Mans per soli dieci (fortunati) clienti – FOTO

In questa notizia si parla di: aston - martin - valkyrie - esperienza

Aston Martin è la prima al mondo con CarPlay Ultra, al debutto sulla nuova DBX - Aston Martin fa storia con il debutto del CarPlay Ultra sulla sua nuova DBX, segnando il primo utilizzo al mondo di questa innovativa tecnologia.

Aston Martin Valkyrie LM: l’hypercar da pista per dieci fortunati appassionati ? Aston Martin svela la Valkyrie LM, una versione speciale e non omologata per la strada, pensata per chi vuole vivere l’adrenalina della pista senza essere un pilota professi Vai su Facebook

Aston Martin Valkyrie LM, hypercar per dominare la pista; La nuova Hypercar del brand conquista tutti: è la più estrema di sempre; Aston Martin Valkyrie LM, solo dieci esemplari per sentirsi piloti.

Dall’esperienza in pista nasce l’Aston Martin più estrema di sempre Riporta virgilio.it: La nuova Aston Martin Valkyrie LM è una Hypercar pensata per l’uso in pista: il modello sarà realizzato in appena 10 esemplari e avrà un motore V12 ...