Asti maltrattamenti e insulti razzisti nei confronti di bambini | sospese 2 maestre di asilo

Asti scuote il mondo dell’educazione con un grave caso di maltrattamenti e insulti razzisti rivolti a bambini in un asilo. L’indagine dei carabinieri ha portato alla sospensione di due maestre, travolte da accuse che hanno scosso la comunità e sollevato domande sulla tutela dei più piccoli. È fondamentale fare chiarezza e garantire un ambiente sicuro e rispettoso per i nostri figli.

L'indagine dei carabinieri di Asti avrebbe smascherato il comportamento aggressivo delle due maestre nei confronti dei piccoli.

Due educatrici di una scuola materna di Asti sono state sospese con l'accusa di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati. Le indagini dei carabinieri hanno documentato, anche con l'ausilio di microspie, che nella struttura i bimbi venivan

Secondo le immagini, ad una bimba sarebbe stato somministrato un alimento prelevato dalla spazzatura