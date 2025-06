Asti maestre sospese per maltrattamenti in asilo | bimbi strattonati umiliati e insultati

Due maestre sospese in un asilo di Asti a causa di gravi maltrattamenti nei confronti dei bambini, vittime di strattonamenti, insulti e umiliazioni. Le accuse scaturiscono da un’indagine dei Carabinieri, disposta dalla Procura, che ha documentato un clima di vessazioni nei confronti dei piccoli ospiti. La tutela delle fragilità è prioritaria: il GIP ha preso provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza delle vittime e fare luce sulla vicenda.

Bimbi strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni e umiliazioni da parte di due maestre. È ciò che hanno documentato i Carabinieri della Compagnia di Asti, su disposizione della Procura della Repubblica, nei locali di un asilo paritario cittadino. Preso atto delle circostanze e di fronte alla impellente necessità di tutelare le fragili vittime il GIP del Tribunale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Asti, maestre sospese per maltrattamenti in asilo: bimbi strattonati, umiliati e insultati

In questa notizia si parla di: asti - maestre - asilo - bimbi

Due maestre d'asilo sospese ad Asti per insulti e maltrattamenti, un bimbo è tornato a casa con l'occhio nero - Scandalo ad Asti: due insegnanti dell'asilo paritario L’Albero dei Ragazzi sono state sospese per insulti e maltrattamenti su un bambino che è tornato a casa con un occhio nero.

Bambini maltrattati in un asilo ad Asti, interdette due maestre. Dalle telecamere si vede che un bimbo di origine albanese veniva insultato e uno di colore veniva chiamato 'zulù' #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/12/bimbi-maltrattati-in-un-asilo- Vai su X

Shock ad Asti, bimbi maltrattati in un asilo. Interdette due insegnanti. Un piccolo di origine africana chiamato 'zulù', ad una bimba è stato dato cibo preso dalla spazzatura. #ANSA Vai su Facebook

Bimbi maltrattati in un asilo ad Asti, interdette due insegnanti; Bimbi maltrattati e umiliati in una scuola materna: sospese 2 maestre; Cibo dalla spazzatura, insulti razzisti, bimbi strattonati e derisi: “clima di terrore” in un….

Asti, bimbi maltrattati e umiliati in asilo: sospese due maestre msn.com scrive: Secondo le immagini, ad una bimba sarebbe stato somministrato un alimento prelevato dalla spazzatura ...