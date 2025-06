Asta record per un Labubu | venduto per 130 mila euro è il giocattolo più costoso al mondo

Il mondo dei collezionisti è in fermento: un Labubu ha raggiunto un record storico di 130mila euro, confermandosi il giocattolo più costoso al mondo con un valore di 232 volte superiore al suo prezzo originale. Questo pezzo unico sta trasformando il Labubu in un’opera d’arte, alimentando una vera e propria mania globale. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa straordinaria asta e come il Lagubu sta conquistando il cuore dei collezionisti.

"Labubu sta diventando un'opera d'arte, ha scatenato una mania in tutto il mondo" ha detto il fondatore della casa d'aste che ha effettuato la vendita record. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: record - labubu - mondo - asta

Una scultura verde acqua raffigurante un personaggio #Labubu con corpo e testa pelosi, definita dalla casa d’aste cinese Yongle International Auction come “un pezzo unico al mondo”, è stata venduta all’asta a Pechino per 1,08 milioni di yuan, pari a circa 13 Vai su X

Una scultura verde acqua raffigurante un personaggio Labubu con corpo e testa pelosi, definita dalla casa d’aste cinese Yongle International Auction come “un pezzo unico al mondo”, è stata venduta all’asta a Pechino per 1,08 milioni di yuan, pari a circa 131 Vai su Facebook

Asta record per un Labubu: venduto per 130 mila euro, è il giocattolo più costoso al mondo; Fenomeno Labubu, in Cina esemplare raro venduto all'asta a prezzo record; Labubu a grandezza naturale venduto all’asta per 150.000 dollari.

Asta record per un Labubu: venduto per 130 mila euro, è il giocattolo più costoso al mondo fanpage.it scrive: "Labubu sta diventando un'opera d'arte, ha scatenato una mania in tutto il mondo" ha detto il fondatore della casa d'aste che ha effettuato la ...