Assunzioni Ministero Interno | 1900 posti per diplomati e laureati

Se sogni di contribuire alla sicurezza e all’ordine pubblico, questa è l’opportunità che fa per te. Il Ministero dell’Interno ha annunciato un piano di assunzioni per il biennio 2025-2026, con circa 1900 posti disponibili per diplomati e laureati. Una chance concreta di entrare a far parte di un’istituzione fondamentale per il nostro Paese. Scopri come candidarti e prepararti al meglio per questa grande occasione.

Il Ministero dell’Interno avvia un piano di assunzioni per il biennio 2025-2026, con quasi 2000 posti di lavoro. Le selezioni sono aperte a candidati con licenza media, diploma e laurea, per rafforzare l’organico ministeriale attraverso nuovi concorsi. Il piano di assunzioni del ministero dell’Interno Il Ministero dell’Interno ha ufficializzato un nuovo piano triennale di inserimento . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Assunzioni al Ministero dell'Interno mediante i Centri per l'Impiego: 159 posti a tempo indeterminato. In Sicilia 9 posti ?Caltanissetta: 1 posto da Operatore Amministrativo ?Catania: 3 posti da Operatore Tecnico ?Enna: 1 posto da Operatore Tecnico Vai su Facebook

