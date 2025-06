Assunzioni docenti PNRR Pittoni | ‘Sbloccata situazione difficile’ le novità su graduatorie e posti

Finalmente si apre una nuova fase per le assunzioni dei docenti PNRR, con parole di ottimismo da Pario Pittoni. La sblocco delle graduatorie regionali e la riserva del 30% dei posti nel triennio garantiscono opportunità concrete per i futuri insegnanti a tempo indeterminato. Le novità annunciata aprono scenari promettenti nel panorama scolastico italiano, delineando un percorso più stabile e trasparente per le assunzioni. Scopriamo insieme cosa cambia nel dettaglio.

Sbloccata la situazione per i docenti idonei dei concorsi PNRR, queste le parole gongolanti di Pario Pittoni. Previsti elenchi regionali per l’accesso al ruolo dal 2026 e una riserva del 30% dei posti banditi nel prossimo triennio, garantendo nuove opportunità per le assunzioni a tempo indeterminato nel comparto scuola. Graduatorie regionali e nuove opportunità La . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

