Assunzioni 2025 26 | aumento fino al 30% di posti in più dai concorsi

Le assunzioni scolastiche per il biennio 2025/26 si prospettano rivoluzionarie, con un incremento fino al 30% dei posti disponibili grazie alle nuove modalità di reclutamento introdotte dal Decreto Scuola n. 45/2025. Questa novità rappresenta un passo importante verso una maggiore stabilità e meritocrazia nel mondo dell'istruzione, offrendo opportunità più ampie ai candidati e rafforzando il sistema educativo italiano. Scopriamo insieme cosa cambierà nel panorama delle assunzioni!

Assunzioni 202526 – Il Decreto Scuola n. 452025 introduce una novità nel reclutamento docenti. A partire dal 202526, le graduatorie dei concorsi saranno integrate con candidati idonei fino al 30% in più rispetto ai posti banditi. Una misura che mira a garantire stabilità e premiare il merito. Le nuove regole per le assunzioni La Legge . Assunzioni 202526: aumento fino al 30% di posti in più dai concorsi . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso docenti PNRR 1: cosa sapere su graduatorie, aumento disponibilità e nuove procedure [Chiarimenti]; Decreto Scuola 2025: immissioni in ruolo anche per idonei concorsi (max 30% posti), lotta ai diplomifici, cambia importo della Carta docente, riforma Istituti Tecnici. Scarica il testo con le modifiche [PDF]; Legge di conversione del DL 45/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’a.s. 2025/2026”.

Immissioni in ruolo 2025 da concorsi scuola PNRR: le assunzioni degli idonei potranno superare il 30%. Ecco perché e quando Come scrive orizzontescuola.it: Le graduatorie del concorso PNRR1 e probabilmente anche PNRR2 saranno protagoniste delle assunzioni in ruolo dei docenti per l'anno ...