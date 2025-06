Assunzione in Sicilia per le donne vittime di violenza e gli orfani dei femminicidi | via libera dall' Ars

Una nuova speranza si apre per le donne vittime di violenza e gli orfani dei femminicidi in Sicilia. L’ARS ha infatti dato il via libera alla legge che prevede assunzioni retroattive presso la Regione, offrendo un segnale forte di solidarietà e riconoscimento. Un passo importante verso una società più giusta e compassionevole, dimostrando che nessuno deve essere dimenticato o abbandonato. La Sicilia si impegna a fare la differenza, garantendo supporto e dignità a chi ne ha più bisogno.

L'Ars ha approvato la norma che introduce la retroattività della legge regionale, approvata il 31 gennaio dell'anno scorso, che prevede l'assunzione alla Regione delle vittime di femminicidio con deformazione e sfregio del viso e degli orfani. Soddisfatto il presidente della Regione, Renato.

