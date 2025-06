Assistente Sociale | avviso di selezione per mobilità volontaria nell’area Affari Generali Bando

Se sei un Assistente Sociale desideroso di nuove sfide e opportunità professionali, questa è la tua occasione! È stata aperta una procedura di mobilità volontaria per coprire un posto a tempo pieno e indeterminato nell’Area 2 – Affari Generali – Servizi alla Persona, promossa da un ente pubblico. Non perdere questa chance di contribuire e crescere nel settore sociale: scopri i dettagli del bando e partecipa subito!

È stata ufficialmente avviata una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel ruolo di Assistente Sociale, da assegnare all’Area 2 – Affari Generali – Servizi alla Persona. L’iniziativa è promossa da un ente pubblico, in attuazione della determinazione n. 309 del 12 giugno 2025, e si . Assistente Sociale: avviso di selezione per mobilità volontaria nell’area Affari Generali Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

