Assicurazione sanitaria e Inail per il personale scolastico | una svolta storica dal 2026

Un cambiamento epocale sta per rivoluzionare il mondo della scuola italiana: dal 2026, il personale scolastico potrà finalmente usufruire di un’assicurazione sanitaria e di coperture Inail all’altezza di quelle degli altri dipendenti pubblici. Questa storica riforma, annunciata dal Ministro Giuseppe Valditara, segna l’inizio di una nuova era di tutela e sicurezza per insegnanti, personale amministrativo e tutto il comparto scolastico, garantendo un futuro più sereno e protetto.

Dopo anni di disparità, il personale scolastico italiano potrà finalmente godere di un’assicurazione sanitaria paragonabile a quella degli altri dipendenti pubblici. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un’importante riforma che garantisce coperture contro gli infortuni sul lavoro e in itinere, aprendo così una nuova fase per il welfare degli oltre un . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

