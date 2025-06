Assicurazione contro infortuni e rimborsi sanitari per docenti e ATA dal 2026 Valditara | Basta discriminazioni al lavoro per rendere tutto strutturale

Il ministro Valditara annuncia una svolta decisiva nel settore scolastico: dal 2026, docenti e ATA potranno contare su un’assicurazione contro infortuni e rimborsi sanitari, eliminando ogni discriminazione nel lavoro. Con parole chiare e dirette, il ministro sottolinea l’importanza di garantire tutele strutturali a chi ogni giorno si impegna con passione e dedizione. Un passo avanti verso una scuola più equa e sicura per tutti.

"Se io andando a scuola mi rompo una gamba oppure sulle scale mi slogo un piede, non vedo per quale motivo debba essere discriminato rispetto ad altri lavoratori". Con queste parole dirette e concrete, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha annunciato all'VIII Congresso della Cisl Scuola un passo importante per il welfare del personale scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it