Assenza del piano di emergenza ed evacuazione multa da quasi 2mila euro al negozio

Un blitz lampo ha portato a cinque denunce e una maxi multa di quasi 2 milioni di euro per un negozio privo di piano di emergenza ed evacuazione. Giovedì 11, i carabinieri di Portomaggiore hanno intensificato i controlli nel territorio tra Portomaggiore e Voghiera, dimostrando come la sicurezza sia una priorità assoluta. Un intervento deciso che sottolinea l'importanza di rispettare le normative per tutelare cittadini e attività commerciali.

Cinque denunce e una maxi multa. Il tutto in poche ore. Nel pomeriggio di giovedì 11, i carabinieri di Portomaggiore hanno messo in campo un articolato dispositivo di controllo straordinario del territorio nel quadrante tra Portomaggiore e Voghiera. A supporto, oltre ai colleghi del Comando.

