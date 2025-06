Assegnazioni provvisorie 2025 trattativa in corso | si lavora sul nuovo contratto

Le assegnazioni provvisorie 2025 sono al centro di una trattativa intensa tra Ministero e sindacati, volta a riscrivere il contratto per il triennio 2025/2028. L’obiettivo è aggiornare le norme, affrontando questioni chiave come accessi, vincoli e deroghe, fondamentali per migliaia di docenti e ATA. Questi incontri segnano un passo cruciale verso un sistema più equo e trasparente, garantendo un futuro più stabile e meritocratico per il settore scolastico.

Proseguono a ritmo serrato gli incontri tra Ministero e sindacati per riscrivere il contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 20252028. L’obiettivo è aggiornare l’intero impianto normativo, tenendo conto dei cambiamenti legislativi più recenti. Al centro della discussione ci sono accessi, vincoli e deroghe, temi cruciali per migliaia di docenti e ATA Utilizzazioni . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - trattativa - corso

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

"Si è trattato di un inconveniente che non doveva accadere, ma che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi, come un possibile ricorso da parte di famiglie o studenti". Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie 2025, al via la trattativa: in scena il secondo incontro; Assegnazioni provvisorie e mobilità : le novità in arrivo; Esami di terza media, genitori li fanno insieme ai figli in una scuola di Palermo. Il preside Giusto Catania: “Grande emozione”.

Assegnazioni provvisorie 2025, al via la trattativa: in scena il secondo incontro Secondo tecnicadellascuola.it: Dopo il primo incontro dello scorso 4 giugno, è andato in scena l’11 giugno, un secondo appuntamento tra Ministero e sindacati sul rinnovo del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il trie ...