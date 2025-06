Asse Inter-Parma rovente Bonny e Leoni! Incastro Pio Esposito – CdS

L’asse tra Inter e Parma si infiamma, promettendo un’estate di grandi novità e colpi di scena. Dopo l’arrivo di Cristian Chivu, le due società intensificano i contatti per rafforzare le rispettive rose, puntando su giovani promesse come Bonny, Leoni e Pio Esposito. La collaborazione tra i club si prospetta ricca di sorprese, con l’obiettivo di costruire squadre competitive e all’avanguardia nel panorama calcistico italiano. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

L’asse tra Inter e Parma si fa sempre più rovente. Dopo l’incontro di martedì sera, ieri altra giornata di contatti. Sul tavolo sempre i nomi di Bonny e Leoni, ma occhio a Pio Esposito. ASSE – Questa sarà l’estate di Inter e Parma, che stanno avviando un asse di mercato sicuramente interessante. Dopo l’arrivo dall’Emilia di Cristian Chivu, la società nerazzurra ha messo nel mirino anche i due giovanissimi talenti ducali per rafforzare la rosa della prossima stagione. Bonny, classe 2003, è in cima alla lista di Piero Ausilio. Secondo l’opinione dei dirigenti interisti e di Chivu, il francese è il perfetto vice Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asse Inter-Parma rovente, Bonny e Leoni! Incastro Pio Esposito – CdS

In questa notizia si parla di: asse - inter - parma - rovente

Nella lotta scudetto spunta un asse di mercato tra Napoli ed inter - Nella frenesia della lotta per il titolo, si delinea un nuovo asse di mercato tra Napoli e Inter. Entrambe le squadre, rivali sul campo, potrebbero cercare di rafforzarsi attraverso scambi e trattative strategiche, rendendo la sfida scudetto ancora più avvincente.

L'intervista a Moratti, verso Inter-Lazio, novità calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata, chat... Vai su Facebook

Asse Inter-Parma: cena di lavoro prima di partire per il Mondiale per Club, 3 nomi sul tavolo.

Inter-Parma, asse caldo: dopo Chivu, Marotta e Ausilio vogliono Bonny, Bernabé e Leoni Si legge su sport.virgilio.it: L'Inter e il Parma fanno affari: dopo Chivu, Marotta e Ausilio vogliono i tre gioielli ducali Bonny, Bernabé e Leoni ...