Assalto bianconero Juventus a caccia di talenti

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo, cercando nuovi talenti per rinvigorire il suo attacco. Con Vlahovic sempre più vicino all’addio e il suo futuro ancora incerto, i bianconeri sono determinati a investire sui giovani promesse per mantenere alta la competitività . Una strategia che potrebbe cambiare le sorti della squadra e riportarla ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Un attacco da ricostruire La Juventus sta pianificando una rivoluzione per il suo reparto offensivo, con Dusan Vlahovic sempre più vicino all'addio. Con il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da oltre 20 milioni lordi, il serbo non ha ricevuto offerte per un rinnovo, e la separazione sembra

Lookman Juventus, i bianconeri preparano il terreno per l’assalto: serve solo più questo tassello. Il piano della dirigenza - La Juventus è pronta a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante in grande forma, e manca solo un tassello per completare il piano della dirigenza.

Juve a caccia di velocità : Gutierrez più Dodo; GdS - Juve a caccia di italiani: occhi su Donnarumma e Leoni, Frattesi e Raspadori sono nei radar da anni; Retegui-Hojlund, sfida tra ex Atalanta per l'attacco Juve senza Vlahovic. E Kolo Muani....

GdS - Juve a caccia di italiani: occhi su Donnarumma e Leoni, Frattesi e Raspadori sono nei radar da anni Secondo msn.com: Tra gli obiettivi di mercato in comune di Inter e Juventus ci sono anche gli italiani Gianluigi Donnarumma e Giovanni Leoni.