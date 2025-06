Asp san Giovanni Battista il Comune di Chieti anticipa le somme per pagare gli stipendi agli operatori

In un gesto di grande responsabilità e solidarietà, il Comune di Chieti anticipa le somme destinate agli stipendi degli operatori dell’Asp San Giovanni Battista, mettendo in atto una procedura d’urgenza per far fronte all’emergenza. Questa decisione dimostra come, anche nei momenti più difficili, l’amministrazione locale sia vicina ai propri cittadini e ai lavoratori essenziali. Un esempio di collaborazione e impegno che rafforza il nostro senso di comunità.

È stata pubblicata la determina con cui il Comune di Chieti, con procedura d'urgenza a causa dell'emergenza stipendiale degli operatori dell'Asp San Giovanni Battista, anticipa le somme di competenza regionale. "Si tratta di una partita di giro di somme che la Regione gira ai Comuni, in attesa.

