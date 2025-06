Asilo degli orrori ad Asti | due maestre interdette Cibo dalla spazzatura insulti e urla Guarda il VIDEO

Un caso inquietante scuote Asti: asilo degli orrori con due maestre interdette, cibo dalla spazzatura, insulti e urla. La polizia descrive un ambiente privo di allegria, dominato da paura e terrore. Un video allarma l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla tutela dei più piccoli. È ora di fare luce su questa drammatica vicenda.

La polizia: "Totale assenza di clima allegro e giocoso, sostituito invece da paura, terrore e ansia perdurante". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Asilo degli orrori ad Asti: due maestre interdette. Cibo dalla spazzatura, insulti e urla. Guarda il VIDEO

In questa notizia si parla di: asilo - orrori - asti - maestre

Non c'è pace per la famiglia di Santo Romano, il giovane ucciso da un 17enne a colpi di pistola lo scorso anno a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) dopo una lite per un paio di scarpe sporcate Vai su Facebook

Bimbi maltrattati in un asilo ad Asti, interdette due insegnanti; Asilo degli orrori in Piemonte: due maestre sospese per maltrattamenti su minori; Asti, bambini maltrattati in un asilo: interdette due insegnanti.

Asti, asilo degli orrori, bambini umiliati, derisi e maltrattati: indagate due maestre Secondo notizie.it: Orrore in un asilo ad Asti, diversi bambini sono stati maltrattati e umiliati da due maestre che ora sono indagate ...