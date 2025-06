Asfaltature estive | così il piano degli interventi

A partire da venerdì 13 giugno, il Comune avvia un importante piano di asfaltature estive, con interventi mirati a migliorare sicurezza e comfort sulle strade più critiche. Questa manutenzione straordinaria garantirà una circolazione più fluida e sicura per tutti i cittadini. Restate aggiornati e seguite le indicazioni per muovervi senza inconvenienti, perché insieme rendiamo le nostre strade più sicure e vivibili.

A partire da venerdì 13 giugno, prenderà il via l' intervento di manutenzione straordinaria della viabilità, con l'asfaltatura di alcuni tratti stradali del territorio comunale particolarmente critici. Il programma è stato pianificato per migliorare la sicurezza e il comfort della circolazione.

