Ascolti TV | Mercoledì 11 Giugno 2025 L’Isola al 15% vs I perfetti innamorati 10.2% ottima la Sciarelli 11.5%

La serata di mercoledì 11 giugno 2025 ha regalato emozioni e scelte di intrattenimento diversificate ai telespettatori italiani. Tra talk show, reality e sport, ogni canale ha conquistato il suo pubblico, creando un quadro ricco di momenti coinvolgenti. Ma qual è stato il programma più amato della serata? Scopriamo insieme i dati dettagliati e le tendenze che hanno segnato questa giornata televisiva.

Nella serata di ieri, mercoledì 11 giugno 2025, su Rai1 I perfetti innamorati ha interessato 1.545.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 l’ Isola dei Famosi ( qui la cronaca della sesta puntata ) ha conquistato 1.799.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Italia-Romania intrattiene 1.595.000 spettatori pari al 9.3%. Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian incolla davanti al video 799.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.667.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 942.000 spettatori (7.6%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it