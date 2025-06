Ascolti tv i dati dell’11 giugno 2025

Nella serata di mercoledì 11 giugno 2025, il panorama televisivo italiano si conferma stabile e coinvolgente. Rai1 illumina le case con "I perfetti innamorati", mentre Canale 5 conquista il pubblico con "L'Isola dei Famosi". Tra sport, cinema e intrattenimento, i dati dimostrano come ogni canale abbia saputo catturare l’attenzione di migliaia di spettatori, confermando la forza del medium televisivo nel cuore degli italiani. Ma quali saranno le tendenze per le prossime serate?

Stabile l’Isola. Nella serata di ieri, mercoledì 11 giugno 2025, su Rai1 la pellicola I perfetti innamorati ha coinvolto 1.545.000 spettatori pari al 10.2% di share. Poi, in onda su Canale5 l’ Isola dei Famosi porta a casa 1.799.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Italia-Romania intrattiene 1.595.000 spettatori pari al 9.3%. Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian registra 799.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.667.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 942.000 spettatori (7.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 621000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’11 giugno 2025

