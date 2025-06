Ascolti tv dell’11 giugno l’Isola dei Famosi contro l’Italia under 21 e Chi l’ha visto?

Mercoledì 11 giugno si è confermato come una serata televisiva intensa, tra emozionanti sfide sportive, reality e inchieste. L’Isola dei Famosi 2025, l’Italia Under 21 agli Europei e Chi l’ha visto? hanno catturato l’attenzione degli spettatori, portando gli ascolti alle stelle. Ma quale programma ha dominato la serata? Scopriamolo insieme i dettagli e i dati di share di questa movimentata serata televisiva.

L’Italia under 21 ha aperto gli Europei con la partita contro la Romania, trasmessa su Rai 2. Intanto, su Canale 5 è andata in onda la puntata dell’ Isola dei Famosi e su Rai 3 abbiamo ritrovato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?. La prima serata televisiva di mercoledì 11 giugno è stata ricca di eventi e lo share s’impenna. Nuova puntata, nuovi eliminati all’ Isola dei Famosi 2025, su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili, che quest’anno non riesce a decollare e a far breccia tra i telespettatori. A Chi l’ha visto? su Rai 3 il caso Poggi è stato al centro della puntata con un’intervista al padre di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Dilei.it