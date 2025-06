Arturo Parisi | Un congresso per il Pd? Sarebbe il primo I riformisti? Basta assemblee con voto unanime

Il professor Arturo Parisi solleva un problema cruciale: dopo l’insuccesso referendario e con un Pd fortemente influenzato dalla Cgil, è giunto il momento di un nuovo congresso? Un’occasione per rilanciare i riformisti e ridare fiato a un partito in cerca di rinnovamento. Ma sarà davvero questa la strada giusta? La risposta, forse, risiede nel coraggio di cambiare e di riscrivere il futuro del centrosinistra italiano.

Professor Arturo Parisi, dopo l’insuccesso referendario, con un Pd a traino della Cgil, sono maturi i tempi per un nuovo congresso? “ Congresso? Sarebbe il primo, come purtr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it