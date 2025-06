Artistic International Series 2025 | Stefani e Cavallini pronti a brillare a Reggio

L’attesa è finita: a Reggio Emilia si accendono i riflettori sulle Artistic International Series 2025, un evento di respiro mondiale che promette emozioni intense e gare mozzafiato. Con oltre 800 atleti provenienti da ogni angolo del pianeta, la competizione rappresenta il primo grande passo verso i mondiali di pattinaggio a rotelle. Tra gli atleti da seguire, Stefani e Cavallini sono pronti a brillare sotto i riflettori internazionali, portando in alto il nome dell’Italia.

A metà del guado, ma praticamente all'inizio delle gare che contano, è arrivata la cerimonia d'apertura delle Artistic International Series 2025, terza finale (dopo Buenos Aires e Trieste) della World Cup 2025 di pattinaggio a rotelle, che assegna il ranking per i mondiali; in pista circa 800 atleti da tutto il globo. La manifestazione, di cui Qn-Il Resto del Carlino è media partner, termina domenica, ma proprio domattina, con diretta sul sito della Federazione internazionale, scenderanno in pista i due fenomeni reggiani, entrambi nel singolo della categoria juniores: Martina Stefani da La Vecchia di Vezzano e Noah Cavallini, da Borzano di Albinea.